СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Домашнее Задание
Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Домашнее Задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/t^2-4 - 1/у-1=4-t-2/(t-2)(t+2)=2-t/(t-2)(t+2)=-1/t+2
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