Переведите на русский .

Гость: Гость:

Привет, меня зовут Том. Мне 11 лет и я из Лондона. У меня есть великолепная коллекция марок. В моем альбоме есть 68 марок. Мои марки из Японии, Франции, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Я люблю марки потому что на них есть красивые картинки. Я горжусь своей коллекцией. Коллекционирование марок - это просто и весело. Это делает меня счастливы.