Переведите пожалуйста эти предложения с русского языка на английский соблюдая все правила грамматики и постановки предложений. 1) Она говорит что изучает два иностранных языка. 2)Она говорит что знает семью .... 3)Они говорят ч...

Английский язык

Переведите пожалуйста эти предложения с русского языка на английский соблюдая все правила грамматики и постановки предложений. 1) Она говорит что изучает два иностранных языка. 2)Она говорит что знает семью .... 3)Они говорят что получили письмо вчера. 4)Я полагаю что мой друг придет на вечер. 5)Она спросила,живет ли Джейн в Москве. 6)Они спросили учится ли его брат в .........университет. 7)Она спросила о чем они говорят. 8)Я спросила сколько времени нам понадобится поехать туда на машине. 9)Мы думали что он ушел на вертолете. 10)Мой дед сказал что возможно мы купим машину в следующем году. 11)Библиотекарь сказал что книги написанные в англоговорящих странах продаются везде.

Автор: Гость