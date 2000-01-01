Переведите пожалуйста эти предложения с русского языка на английский соблюдая все правила грамматики и постановки предложений. 1) Она говорит что изучает два иностранных языка. 2)Она говорит что знает семью .... 3)Они говорят ч...
Английский язык
Переведите пожалуйста эти предложения с русского языка на английский соблюдая все правила грамматики и постановки предложений. 1) Она говорит что изучает два иностранных языка. 2)Она говорит что знает семью .... 3)Они говорят что получили письмо вчера. 4)Я полагаю что мой друг придет на вечер. 5)Она спросила,живет ли Джейн в Москве. 6)Они спросили учится ли его брат в .........университет. 7)Она спросила о чем они говорят. 8)Я спросила сколько времени нам понадобится поехать туда на машине. 9)Мы думали что он ушел на вертолете. 10)Мой дед сказал что возможно мы купим машину в следующем году. 11)Библиотекарь сказал что книги написанные в англоговорящих странах продаются везде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)She says that she is studying two foreign languages. 2) She says she knows the family 3) They say he received the letter yesterday 4) I believe that my friend will come tonight 5) She asked if Jane lives in Moscow 6) They asked studying his brother at the University 7) She asked what they were saying 8) I asked how long it would take to go there by car 9) We thought he left on a helicopter 10) My grandfather said that maybe we will buy a car next year 11) The librarian said that books are written in English-speaking countries are sold everywhere
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