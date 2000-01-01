Задача:Однажды на конференции о космосе за круглым столом оказалось 5 ребят родом из Москвы Санкт-Петербурга,Новгорода,Перми и Томска Юра,Толя,Алёша,Коля,Витя.Москвич сидел между томичем и Витей Санкт- Петербужец между юрой и...

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Задача:Однажды на конференции о космосе за круглым столом оказалось 5 ребят родом из Москвы Санкт-Петербурга,Новгорода,Перми и Томска Юра,Толя,Алёша,Коля,Витя.Москвич сидел между томичем и Витей Санкт- Петербужец между юрой и толей а напротив него сидели пермяк и Алёша.Коля никогда не был в Санкт-Петербурге,Юра не бывал в Москве и Томске а томич с Толей регулярно переписывался.Определите в каком городе живёт каждый из ребят?

Автор: Гость