(x-1)^2lt; 2*(x-1) помогите решить уравнение

Гость: Гость:

Х²-2х+1меньше 2х-2 х²-2х+1-2х+2 меньше 0 х²-4х+3 меньше 0 D = 16-12=4 x₁=4+2/2=3 x₂=4-2/2=1 (x-3)(x-1) меньше 0 х∈(1;3)