(x-1)^2lt; 2*(x-1) помогите решить уравнение
Математика
(x-1)^2lt; 2*(x-1) помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-2х+1меньше 2х-2 х²-2х+1-2х+2 меньше 0 х²-4х+3 меньше 0 D = 16-12=4 x₁=4+2/2=3 x₂=4-2/2=1 (x-3)(x-1) меньше 0 х∈(1;3)
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