А. Эйнштейн пишет: «Интуитивным выводам, базирующимся на непосредственном наблюд??нии, не всегда можно доверять». Почему?

Обществознание
А. Эйнштейн пишет: «Интуитивным выводам, базирующимся на непосредственном наблюд??нии, не всегда можно доверять». Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что нельзя доверять тому , что видишь . Могут обмануть , а ты и не заметишь, вокруг пальца обвести
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