Напишите простой текст про правление Ивана 3.Спасибо.

Гость: Гость:

Объединение русских земель под властью Москвы: присоединены Ярославское(1463), Ростовское( 1474) княжества, Дмитров (1472), Великий Новгород(1478), Вологда(1481), Тверское княжество(1485), Углич(1491). Сложилось территориальное ядро Российского государства. Освобождение Руси от ордынской зависимости: противостояние на реке Угре с ханом Ахматом. Падение ордынского ига(1480) и прекращение его существования. Обретение Московским государством полной независимости. Создание свода законов единого государства - Судебник 1497 г Формирование органов центральной власти- Большой дворец и Казённый дворец. Сокращение числа уделов. Создание дворянского ополчения. Постройка краснокаменного Кремля в Москве. Принятие в качестве символа государства двуглавого орла. Заключение союза с Крымским ханством. Установление контроля над Казанским ханством. Отвоёвывание у Литвы Чернигово-Северских земель.