1+cos2x+2sin^2x хееелп, помогите плиз
Алгебра
1+cos2x+2sin^2x хееелп, помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+cosˇ2x -sinˇ2x + 2.sinˇ2x = (1-sinˇ2x)+ cosˇ2x + 2. sinˇ2x=cosˇ2x+ +cosˇ2x +2.sinˇ2x = 2.cosˇ2x + 2.sinˇ2x = 2.(cosˇ2x + sinˇ2x ) = 2.1 =2
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