Допишите текст. Кляксич решил исправиться.Напротив Кляксича выстроились все буквы алфавита. ,, Ой, что же теперь будет! !!,,-испуганно вскрикнули гласные. Жирный и злой Кляксич грозно выставил ногу вперед.
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Допишите текст. Кляксич решил исправиться.Напротив Кляксича выстроились все буквы алфавита. ,, Ой, что же теперь будет! !!,,-испуганно вскрикнули гласные. Жирный и злой Кляксич грозно выставил ногу вперед.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И сказал: -Не пугайтесь,я хочу стать образованным. Но гласные ему не поверили,ведь до этого он всех обижал и совсем не занимался учёбой... Тогда Кляксич подошёл к соглассным,что бы те научили его,но он не понимал согласных. Одни сапели и шипели,другие свистели ,а третьи и во все рычали) Тогда необразованный Кляксич испугался соглачных и ушёл домой неграмотным(
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