Вычислите массу алюминия,который потребуется для восстановления железа(3) из 100 кг руды, содержащей 95 % оксида железа(3)

Химия
Вычислите массу алюминия,который потребуется для восстановления железа(3) из 100 кг руды, содержащей 95 % оксида железа(3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3 m(Fe2O3) = 100*0.95 = 95 кг n(Fe2O3) = m/M = 95/160 = 0.6 кмоль По уравнению реакции: n(Al) = 0.6*2/1 = 1.2 кмоль m(Al) = n*M = 1.2*27 = 32.4 кг
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