Помогите составить словесный портрет законопослушного человека! Заранее спасибо
Русский язык
Помогите составить словесный портрет законопослушного человека! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Законопослушный - это человек, который живёт в своей стране по законам, во время платит все налоги, не ворует, не разбойничает, не убивает, т. е. не причиняет вред обществу в котором живёт.
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