Выберите правильный ответ my little brother wants to be... a)hostman b)hostmen c)a postman 2.there aren't ....flovers in the vase a)some b)any c)the 3.it...be rainy.a)isn't b)won't c)doesn/t 4.it....rainy a)isn't b)won/t ...

Английский язык

Выберите правильный ответ my little brother wants to be... a)hostman b)hostmen c)a postman 2.there aren't ....flovers in the vase a)some b)any c)the 3.it...be rainy.a)isn't b)won't c)doesn/t 4.it....rainy a)isn't b)won/t c)doesn't 5what....on the wall? a)are b)is there c)are there

Автор: Гость