Спиши.слова в скобках измени по образцу. образец (красная) ягодка- красненькая яго??ка (Тонкий ) волосок- (Узкая)тропинка- (Зелёные) листики- (Кислая) конфетка
Русский язык
Спиши.слова в скобках измени по образцу. образец (красная) ягодка- красненькая яго??ка (Тонкий ) волосок- (Узкая)тропинка- (Зелёные) листики- (Кислая) конфетка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Тонкий) волосок- тоненький волосок (Узкая) тропинка- узенькая тропинка (Зелёные) листики- зелёненькие листики (Кислая) конфета- кисленькая конфета
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