Помогите пожалуйста указать падеж и склонение существительных и вставить оконча??ие . от мел(_),к маске (_),в голосе(_),от печал(_),в гипс(_),от плесен(_),для курочк(_),о дорог(_),в канав(_),на бальзам(_),в квартир(_),в город(...

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Помогите пожалуйста указать падеж и склонение существительных и вставить оконча??ие . от мел(_),к маске (_),в голосе(_),от печал(_),в гипс(_),от плесен(_),для курочк(_),о дорог(_),в канав(_),на бальзам(_),в квартир(_),в город(_),о доблест(_),в горл(_),к клетк(_),для болтушк(_),в рукопис(_),около собак(_),на карусел(_),о палк(_),бе банк(_),к куч(_),о поганк(_),об обложка(_),в ансамбл(_),от берёзк(_),от ел(_)к ел(_),от ветк(_) к ветк(_),к сирен(_) и к яблон(_),на фасол(_)и на капуст(_),с плщад(_) к площадк(_),ни в радост(_)ни в печал(_),в клетк(_)без крыш(_).

Автор: Гость