Помогите пожалуйста указать падеж и склонение существительных и вставить оконча??ие . от мел(_),к маске (_),в голосе(_),от печал(_),в гипс(_),от плесен(_),для курочк(_),о дорог(_),в канав(_),на бальзам(_),в квартир(_),в город(...
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Помогите пожалуйста указать падеж и склонение существительных и вставить оконча??ие . от мел(_),к маске (_),в голосе(_),от печал(_),в гипс(_),от плесен(_),для курочк(_),о дорог(_),в канав(_),на бальзам(_),в квартир(_),в город(_),о доблест(_),в горл(_),к клетк(_),для болтушк(_),в рукопис(_),около собак(_),на карусел(_),о палк(_),бе банк(_),к куч(_),о поганк(_),об обложка(_),в ансамбл(_),от берёзк(_),от ел(_)к ел(_),от ветк(_) к ветк(_),к сирен(_) и к яблон(_),на фасол(_)и на капуст(_),с плщад(_) к площадк(_),ни в радост(_)ни в печал(_),в клетк(_)без крыш(_).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От мелА(второе склонение,родительный падеж),к маскЕ(первое,дательный),в голосЕ(второе,предложный),от печалИ(третье,родительный),в гипсЕ(второе,предложный,от плесенИ(третье,родительный),для курочкИ(первое,родительный),о дорогЕ(первое,предложный),в канавЕ(первое,предложный),на бальзамЕ(второе,предложный),к вартирЕ(первое,предложный),в городЕ(второе,предложный),о доблестИ(третье,предложный),в горлЕ(второе,предложный),к клеткЕ(первое,дательный),для болтушкИ(первое,родительный),в рукописИ(третье,предложный),около собакИ(первое,родительный),на каруселИ(третье,предложный),о палкЕ(первое,предложный),к кучЕ(первое,дательный),о поганкЕ(первое,предложный),об обложкаХ(первое,предложный),в ансамблЕ(второе,предложный),от берёзкИ(первое,родительный),от елИ(третье,родительный),к елИ(третье,дательный),от веткИ(первое,родительный),к сиренИ(третье,дательный),к яблонЕ(первое,дательный),на фасолИ(третье,предложный),на капустЕ(первое,предложный),с площадИ(третье,родительный),ни в радостИ(третье,предложный),ни в печалИ(третье,предложный),в лктекЕ(первое,предложный),без крыши(первое,родительный)
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