На складе 200 мячей футбольных мячей на 20 шт меньше чем баскетбольных но на 30 штук б??льше чем волейбольных .сколько на складе волейбольных мячей

Математика
На складе 200 мячей футбольных мячей на 20 шт меньше чем баскетбольных но на 30 штук б??льше чем волейбольных .сколько на складе волейбольных мячей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-баскетбольных мячей Х-20-футбольных мячей Х-50-волейбольных мячей х+х-20+х-50=200 3х=270 х=90 90-50=40 волейбольных мячей
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