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Обведи первую букву в послании.
Русский язык
Обведи первую букву в послании.
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Гость:
Здравствуйте я думаю что это будет буква "п" .
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