12 детей съедят 12 яблок за 2 мин. За сколько мин съедят 20 яблок 5 детей?
Математика
12 детей съедят 12 яблок за 2 мин. За сколько мин съедят 20 яблок 5 детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один малыш за 2 минуты съест 1 яблоко. получается чтобы съесть 20 яблок каждый должен слопать по 4 яблока, отсюда 2 минуты умножаем на 4 яблока = 8 минут
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