Сделайте пожалуйста графики 3-5, вроде не сложно, но я не могу понять
Алгебра
Сделайте пожалуйста графики 3-5, вроде не сложно, но я не могу понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=|4x-5|; x -1 0 1.25 y 9 5 0 y=3|x|-2x x -1 0 1 y 5 0 1 y=|x|+x-4 x -9 0 2 y -4 -4 0 Графики во вложении
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