Сделайте пожалуйста графики 3-5, вроде не сложно, но я не могу понять

Алгебра
Сделайте пожалуйста графики 3-5, вроде не сложно, но я не могу понять
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Автор: Гость
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Гость:
Y=|4x-5|; x -1  0  1.25 y  9  5   0 y=3|x|-2x x  -1   0   1 y   5   0   1 y=|x|+x-4 x  -9   0  2 y  -4  -4  0 Графики во вложении
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