Ну пожалуйста очень очень срочно
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Ну пожалуйста очень очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 двор,дворовый .придворный,дворник,двором\\\\\\\ 2 вдохновение основа вдохновен ,окончание ие\\\\\\\\\\\\\\ (правельный основа првельн окончание ый) (увлекательный сонова увлекательн окончание ый) (напрасно оканчание о основа напрасн) (еловая оканчание ая основа елов) (желтый окончание ый основа желт) (тропинка окончание а основа тропинк) (прыгает окончание ет основа прыг)
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