Ну пожалуйста очень очень срочно

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Ну пожалуйста очень очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 двор,дворовый .придворный,дворник,двором\\\\\\\ 2 вдохновение основа вдохновен ,окончание ие\\\\\\\\\\\\\\  (правельный основа првельн окончание ый) (увлекательный сонова увлекательн окончание ый)  (напрасно оканчание о основа напрасн)  (еловая оканчание ая основа елов) (желтый окончание ый основа желт)   (тропинка окончание а основа тропинк) (прыгает окончание ет основа прыг)
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