Периметр равностор. треуг.29,13 см.найди его сторону.

Математика
Периметр равностор. треуг.29,13 см.найди его сторону.
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Гость:
1)29,13:3=9,71см одна сторона
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