Помогите умоляю!!!! Напишите пожалуйста сами тк учитель проверяет сайты. В чём вы ??идите нравственное превосходство Аси над героем?

Гость: Гость:

Н.Н. виноват сам втом что Ася(вообще ее имя Анна) уехала. Если бы на свидании в доме у фрау Луизы он сказал что любит ее и попросил бы ее руки и сердца, то он и она были бы счастливы,но он этого не сделал, и потом об этом пожалел (Ася уехала и он ее больше не видел). Такая вот грустная история... "У счастья нет завтрашнего дня, у него нет ни будущего, ни прошлого, есть только настоящее, и то не день, а мгновенье"