Помогите сократить дробь, пожалуйста ! N 819 е) 80 95
Математика
Помогите сократить дробь, пожалуйста ! N 819 е) 80 95
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80/95=2*2*2*2*5/5*19=16/19 ответ 16/19
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