Гончаров и Обломов: сходства и различия? помогите пожалуйста

Литература
Гончаров и Обломов: сходства и различия? помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гончаров и Обломов росли в богатых семьях.В возрасте 7 лет Гончаров теряет отца(тот умирает). Гончаров и Обломов-дети,которые хотят многое узнать и просто так не сидят на месте.Учеба Гончаров дается нелегко,но в отличие от Обломова он не перестает расти в духовном плане,ему никто не мешает и не подавляет его личность.Обломов был ребенком непоседой,но все это у него отобрали родители,которые говорили ему ,что не следует утруждать себя,для это есть крестьяне. Во многих описаниях Гончарова, пишут,что Обломова он написал,как автобиографию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Натуральні числа x i y такі,що 34x=43y.Доведіть,що число x+y складене
Ответить
Биология
Причины исчезновения лилии кудреватоя
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста не могу сделать! Надо прочитать текст и ответить на вопросы ?? нему! СРОЧНО!
Ответить
Алгебра
X^2-25=0 x-в квадрате
Ответить
Алгебра
Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=x8 на отрезке -2 1
Ответить