Гончаров и Обломов: сходства и различия? помогите пожалуйста

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Гончаров и Обломов росли в богатых семьях.В возрасте 7 лет Гончаров теряет отца(тот умирает). Гончаров и Обломов-дети,которые хотят многое узнать и просто так не сидят на месте.Учеба Гончаров дается нелегко,но в отличие от Обломова он не перестает расти в духовном плане,ему никто не мешает и не подавляет его личность.Обломов был ребенком непоседой,но все это у него отобрали родители,которые говорили ему ,что не следует утруждать себя,для это есть крестьяне. Во многих описаниях Гончарова, пишут,что Обломова он написал,как автобиографию