Гончаров и Обломов: сходства и различия? помогите пожалуйста
Литература
Гончаров и Обломов: сходства и различия? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гончаров и Обломов росли в богатых семьях.В возрасте 7 лет Гончаров теряет отца(тот умирает). Гончаров и Обломов-дети,которые хотят многое узнать и просто так не сидят на месте.Учеба Гончаров дается нелегко,но в отличие от Обломова он не перестает расти в духовном плане,ему никто не мешает и не подавляет его личность.Обломов был ребенком непоседой,но все это у него отобрали родители,которые говорили ему ,что не следует утруждать себя,для это есть крестьяне. Во многих описаниях Гончарова, пишут,что Обломова он написал,как автобиографию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра