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X^2-25=0 x-в квадрате
Алгебра
X^2-25=0 x-в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xˇ2 - 25=0, xˇ2 - 5ˇ2 = (x+5)(x-5) x1=5, x2=-5
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