Помогите плииииз!!!напишите НЕ БОЛЬШОЕ сочинение на тему "масленица".пожалуйстааа??а прошу вас!!!!
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Помогите плииииз!!!напишите НЕ БОЛЬШОЕ сочинение на тему "масленица".пожалуйстааа??а прошу вас!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый год в России провожают зиму Масленицей. Это неделя, когда устраивают народные гулянья, забавы и игры в честь того, что холода минуют и скоро наступит весна. А еще в неделю Масленицы люди готовят вкусные блины и в изобилии едят их! Так что она называется еще и Блинной неделей. На этой неделе в среду зять обязательно наведывается на блины к своей теще. А в четверг празднуется Разгуляй. На улицах жгут костры, устраивают массовые игры, кулачные бои «стенка на стенку». В этот день катаются на лошадях и на санках со снежных горок. Самое интересное — это постройка из снега крепости, а потом попытки захвата этой снежной крепости «армией». Противники забрасывают друг друга снежками. Масленица называется в народе Объедухой потому, что всю неделю надо есть блины: с маслом, с икрой, со сметаной, с вареньем, с мясом. Народным рецептам по приготовлению блинов поистине нет конца. Конец Масленицы — это Прощенное воскресенье. В это день нужно попросить прощения у близких и знакомых за все, что причинил им неприятного. А когда прощения просят у тебя, нужно отвечать: «Бог простит». Такова старинная русская традиция. В этот же день провожают Масленицу: переодеваются в ряженых, водят хороводы, пляшут и поют песни, влезают на шест за подарками. Я сам не раз участвовал в таком празднике. И конечно, самое главное — сжигают на костре чучело Масленицы в пестрой одежде. А когда сгорит чучело, это значит, что зима прошла. Наступает весна.
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