1/3 от 10 1/2 =? 1/4 от 2 2/3 =? 1/8 от 1 1/7=? 1/100 от 33 1/3=? 1/2 от 2 1/2метров =? 1/3 от 1 1/5часов=?

Гость: Гость:

Превращаем в неправильную дробь, потом делим и, если надо - опять в смешанную дробь. 101/2 = 21/2 и (21/2)/3 = 7/2 = 3 1/2 2 2/3 =8/3 и (8/3)* 1/3 = 8/(3*3) = 89 (11/7): 8 = 11/(7*8) = 11/56 33 1/3 = (100/3) : 1/100 = (100/100)/3 = 1/3 (2 1/2) = 2/2 + (1/2)/2 = 1 1/4 1 1/5 ч = 6/5 и (6/5)*(1/3 = 2/5