Помагите пожалуйста описать мальчика Яву тореадоры з васюкивкы

Українська мова
Помагите пожалуйста описать мальчика Яву тореадоры з васюкивкы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ява це бешкетник. Він енергійний, жвавий хлопчик. Саме Ява був ініціатором всих пригод:то метро під свинарником проложить, то ще щось вигада. Ява гарно малював. 
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