Перечислите основные этапы развития группы

Гость: Гость:

Этапы : 1. знакомство (например, ты пошел в 1 класс и никого не знаешь) 2. затем группа получает наименование, ее члены знаю друг друга в лицо, формируются общие нормы поведения. 3. далее группа вовлекается в единую жизнедеятельность - главный механизм формирования коллектива. 4.люди "притираются" к друг другу, развиваются сотрудничества , деловые межличностные отношения, группа действует организованно. 5. к группе крепнет ЕДИНСТВО. Коллектив- это группа достигшая высшей степени своего развития