Перечислите основные этапы развития группы
Обществознание
Перечислите основные этапы развития группы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этапы : 1. знакомство (например, ты пошел в 1 класс и никого не знаешь) 2. затем группа получает наименование, ее члены знаю друг друга в лицо, формируются общие нормы поведения. 3. далее группа вовлекается в единую жизнедеятельность - главный механизм формирования коллектива. 4.люди "притираются" к друг другу, развиваются сотрудничества , деловые межличностные отношения, группа действует организованно. 5. к группе крепнет ЕДИНСТВО. Коллектив- это группа достигшая высшей степени своего развития
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