Перечислите основные этапы развития группы

Обществознание
Перечислите основные этапы развития группы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этапы : 1. знакомство (например, ты пошел в 1 класс и никого не знаешь) 2. затем группа получает наименование, ее члены знаю друг друга в лицо, формируются общие нормы поведения. 3. далее группа вовлекается  в единую жизнедеятельность - главный механизм формирования коллектива. 4.люди "притираются" к друг другу, развиваются сотрудничества , деловые межличностные отношения, группа действует организованно.  5. к группе крепнет ЕДИНСТВО. Коллектив- это группа достигшая высшей степени своего развития
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите, прошу, очень надо. Буду благодарна. Найдите длину АС треугольника АВС, в котором угол В тупой и АВ = 13, ВС = 2 и sin B = 5/13. ...
Ответить
Математика
Помогите сократить дробь, пожалуйста ! N 819 е) 152 (152/216) 216
Ответить
Математика
решите уравнения (х-3 3/4):10+9 4/5=10
Ответить
Математика
Выполни деление с остатком записывая вычисления в столбик 43610:40=? 785:80=?
Ответить
Алгебра
Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9
Ответить