Помогите, прошу, очень надо. Буду благодарна. Найдите длину АС треугольника АВС, в котором угол В тупой и АВ = 13, ВС = 2 и sin B = 5/13. Варианты ответов: 1. корень из 193; 2. 5 корней из 5; 3. корень из 221: 4. коре...

Алгебра

Помогите, прошу, очень надо. Буду благодарна. Найдите длину АС треугольника АВС, в котором угол В тупой и АВ = 13, ВС = 2 и sin B = 5/13. Варианты ответов: 1. корень из 193; 2. 5 корней из 5; 3. корень из 221: 4. корень из 153; 5. 15.

Автор: Гость