Помогите, прошу, очень надо. Буду благодарна. Найдите длину АС треугольника АВС, в котором угол В тупой и АВ = 13, ВС = 2 и sin B = 5/13. Варианты ответов: 1. корень из 193; 2. 5 корней из 5; 3. корень из 221: 4. коре...

Алгебра
Помогите, прошу, очень надо. Буду благодарна. Найдите длину АС треугольника АВС, в котором угол В тупой и АВ = 13, ВС = 2 и sin B = 5/13. Варианты ответов: 1. корень из 193; 2. 5 корней из 5; 3. корень из 221: 4. корень из 153; 5. 15.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме косинусов AC²=AB²+BC²-2AB×BC×cosB т.к. угол В - тупой, то cosB<0 cosB=-√(1-sin²B)=-√(1-25/169)=-12/13 AC²=13²+2²+2×13×2×12/13=173+48=221  AC=√221
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