Помогите сократить дробь, пожалуйста ! N 819 е) 152 (152/216) 216
Математика
Помогите сократить дробь, пожалуйста ! N 819 е) 152 (152/216) 216
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152/216=2*2*2*19/2*2*2*3*3*3=19/27
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