Найдите,пожалуйста, проблему текста и как поставить проблемный вопрос в сочинени?? очень срочно! (сочинение в форме егэ)
Русский язык
Найдите,пожалуйста, проблему текста и как поставить проблемный вопрос в сочинени?? очень срочно! (сочинение в форме егэ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверена, но может проблема взаимопонимания
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