Найдите,пожалуйста, проблему текста и как поставить проблемный вопрос в сочинени?? очень срочно! (сочинение в форме егэ)

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Найдите,пожалуйста, проблему текста и как поставить проблемный вопрос в сочинени?? очень срочно! (сочинение в форме егэ)

Автор: Гость