Углы треугольника относятся как 1:2:3. Найдите отношение наибольшей стороны треуго??ьника к его наименьшей стороне.
Геометрия
Углы треугольника относятся как 1:2:3. Найдите отношение наибольшей стороны треуго??ьника к его наименьшей стороне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти углы))) 1х+2х+3х = 180° это прямоугольный треугольник с углами 30°, 60°, 90° большая сторона ---гипотенуза меньшая сторона ---катет против меньшего угла (30°) их отношение 2:1
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