Дано: c = 2100 дж/кг*°С m =40 кг Q =400000Дж найти ▲t (изменение температуры или дельта t)
Физика
Дано: c = 2100 дж/кг*°С m =40 кг Q =400000Дж найти ▲t (изменение температуры или дельта t)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся формулой Q=cm∆t Отсюда выведем ∆t: ∆t=Q/cm ∆t=400000Дж/40кГ*2100Дж/кг*°С=100/21°С=4,7°C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость...
Математика