Помогите пожалуйста мне надо прям сейчас чтобы всё было правильно
География
Помогите пожалуйста мне надо прям сейчас чтобы всё было правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Чили и Турция: Чили - вытянутая узкая территория страны. Турция - территория имеет форму, близкую к овалу. Т.О. признак: конфигурация территории. Китай и Канада: Китай - страна, расположенная на материке Евразия, а Канада - на материке С.Америка. Т.О. признак: географическое положение.
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