Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость первого поезда 48 километров в час с какой скоростью ехал второй поезд

Математика

Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость первого поезда 48 километров в час с какой скоростью ехал второй поезд

Автор: Гость