Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость первого поезда 48 километров в час с какой скоростью ехал второй поезд
Математика
Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость первого поезда 48 километров в час с какой скоростью ехал второй поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48*5=240 км-проехал 1-ый поезд за 5 часов 2)470-240=230 км-проехал 2-ой поезд за 5 часов. 3) 230:5=46 км\ч-скорость второго поезда
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