Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость первого поезда 48 километров в час с какой скоростью ехал второй поезд

Математика
Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость первого поезда 48 километров в час с какой скоростью ехал второй поезд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48*5=240 км-проехал 1-ый поезд за 5 часов 2)470-240=230 км-проехал 2-ой поезд за 5 часов. 3) 230:5=46 км\ч-скорость второго поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пожалуйста мне надо прям сейчас чтобы всё было правильно
Ответить
Математика
Вычислите: 2/36+3/39.
Ответить
Русский язык
Придумай продолжения рассказа. мурка была странная кошка. любила она сладкий мед. раз Мурка греласт на солнышке и тут...
Ответить
Математика
Найдите площадь прямоугольника если его периметр равен 164 сантиметров квадрат од??а из сторон 38 сантиметров
Ответить
Математика
В геометрической прогрессии а13=18 а15=72 найти а14?
Ответить