Напишите отзыв в школу о произведение Драгунского Арбузный переулок
Литература
Напишите отзыв в школу о произведение Драгунского Арбузный переулок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это один из моих любимых рассказов из цикла о Дениске. В отличии от большинства — этот рассказ скорее печальный, нежели юмористический.. и наверное главные герои тут немного другие..обычно вечелый Денискин папа — тут серьезный, задумчивый, печальный..Да и сам мальчик Дениска меняется, проникнувшись в ту далекую историю, которую ему рассказал отец. Рассказ обязателен к прочтению. и очень поучительный для детей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два товарных поез??а через 5 часов расстояние между ними было 470 километров скорость...
Математика
Русский язык
Придумай продолжения рассказа. мурка была странная кошка. любила она сладкий мед. раз Мурка греласт на солнышке и тут...