Напишите отзыв в школу о произведение Драгунского Арбузный переулок

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Это один из моих любимых рассказов из цикла о Дениске. В отличии от большинства — этот рассказ скорее печальный, нежели юмористический.. и наверное главные герои тут немного другие..обычно вечелый Денискин папа — тут серьезный, задумчивый, печальный..Да и сам мальчик Дениска меняется, проникнувшись в ту далекую историю, которую ему рассказал отец. Рассказ обязателен к прочтению. и очень поучительный для детей.