Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипедист. Найдите скорость движения велосипедиста, если грузовик за 2 ч проезжает на ...
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Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипедист. Найдите скорость движения велосипедиста, если грузовик за 2 ч проезжает на 60 км больше, чем велосепедист за это же время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хкм/ч-скорость велосипедиста,х+30-км/ч-скорость грузовика 45/х-45/(х+30)=2 2х(х+30)-45(х+30-х)=0 2х²+60х-1350=0 х²+30х-675=0 х1+х2=-30 и х1*х2=-675 х1=-45-не удов усл х2=15км/ч-скорость велосипедиста
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