Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипедист. Найдите скорость движения велосипедиста, если грузовик за 2 ч проезжает на ...

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Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипедист. Найдите скорость движения велосипедиста, если грузовик за 2 ч проезжает на 60 км больше, чем велосепедист за это же время

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