Помогите пожалуйста с этим заданием. Нужно решение! cos59*sin62=?
Алгебра
Помогите пожалуйста с этим заданием. Нужно решение! cos59*sin62=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сos59sin62=1/2*(sin(62-59)+sin(62+59))=1/2*(sin3+sin121)= =1/2*(sin3+sin59)
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