Помогите пожалуйста с этим заданием. Нужно решение! cos59*sin62=?

Алгебра
Помогите пожалуйста с этим заданием. Нужно решение! cos59*sin62=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сos59sin62=1/2*(sin(62-59)+sin(62+59))=1/2*(sin3+sin121)= =1/2*(sin3+sin59)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Углы треугольника относятся как 1:2:3. Найдите отношение наибольшей стороны треуго??ьника к его наименьшей стороне.
Ответить
Алгебра
Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипед...
Ответить
Математика
Как решение.Серика был 4 конфет.
Ответить
Алгебра
Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипед...
Ответить
Математика
4/3 выразить в десятичной дроби.
Ответить