Назови сталицу Франции

Окружающий мир
Назови сталицу Франции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столица Франции - Париж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите,пожалуйста, проблему текста и как поставить проблемный вопрос в сочинени?? очень срочно! (сочинение в форме егэ)
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с этим заданием. Нужно решение! cos59*sin62=?
Ответить
Геометрия
Углы треугольника относятся как 1:2:3. Найдите отношение наибольшей стороны треуго??ьника к его наименьшей стороне.
Ответить
Алгебра
Из города в село, расстояние между которыми равно 45 км, выехали одновременно грузовик и велосипедист.Грузовик приехал на 2 ч раньше, чем велосипед...
Ответить
Математика
Как решение.Серика был 4 конфет.
Ответить