Выполни деление с остатком записывая вычисления в столбик 43610:40=? 785:80=?

Математика
Выполни деление с остатком записывая вычисления в столбик 43610:40=? 785:80=?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43610 / 40  40         1090   361   360       10  остаток 785 / 80 720    9   65  остаток 
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