Выполни деление с остатком записывая вычисления в столбик 43610:40=? 785:80=?
Математика
Выполни деление с остатком записывая вычисления в столбик 43610:40=? 785:80=?
Ответ(ы) на вопрос:
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43610 / 40 40 1090 361 360 10 остаток 785 / 80 720 9 65 остаток
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