Срочно!!!!!!!!Периметр прямоугольного треугольника равен 56 см,а диагональ 27 см.Найдите площадь этого прямоугольника

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56-27=29 - это две стороны вместе, тогда периметр прямо угольника будет 29+29=58 найдем сколько будет каждая сторона прямоугольника 58÷4=14 (2 остаток - на каждую из двух сторон по 1см) значит стороны прямо угольника будут-14;14;15;15 . найдем площадь прямо угольника 14×15=210