Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9

Алгебра
Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(t)=2t+1 2t+1=9 2t=8 t=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно!!!!!!!!Периметр прямоугольного треугольника равен 56 см,а диагональ 27 см.Найдите площадь этого прямоугольника
Ответить
Окружающий мир
Назови сталицу Франции
Ответить
Русский язык
Найдите,пожалуйста, проблему текста и как поставить проблемный вопрос в сочинени?? очень срочно! (сочинение в форме егэ)
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с этим заданием. Нужно решение! cos59*sin62=?
Ответить
Геометрия
Углы треугольника относятся как 1:2:3. Найдите отношение наибольшей стороны треуго??ьника к его наименьшей стороне.
Ответить