Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9

Алгебра

Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9

Автор: Гость