Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9
Алгебра
Тело движется по прямой так что расстояние изменяется по закону s(t)=t^2+t+2 через сколько секунд после начала движения скорости тело будет равно 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(t)=2t+1 2t+1=9 2t=8 t=4
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