Выразите дробь - 40/41 в десятичную дробь.
Математика
Выразите дробь - 40/41 в десятичную дробь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/41=0,98 округлено до сотых.
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