Составь и запиши три предложения со словам.Грущу,отпущу,ворцу,кричу,молчу,тащу.

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Составь и запиши три предложения со словам.Грущу,отпущу,ворцу,кричу,молчу,тащу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда я очень сильно грущу. когда я зол, я кричу или ворчу. Я тащу эту ношу и никогда ее не отпущу.
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