Помогите пожалуйста решить. выделите полный квадрат и решите уравнение 5x^2-x+1=0

Гость: Гость:

5x²-x+1=0 5(x²-2*1/10*x+1/100)-1/20+1=0 5(x-0,1)²+0,95=0 Вершина в точке (0,1;0,95),ветви вверх⇒вершина -точка минимума⇒ точек пересечения с осью ох нет⇒корней нет