В чем различия между следующими высказываниями: наука – это такой вид человечес??ой деятельности, результатом которого является истина; наука – это такой вид человеческой деятельности, который направлен на поиск истины.

Обществознание

В чем различия между следующими высказываниями: наука – это такой вид человечес??ой деятельности, результатом которого является истина; наука – это такой вид человеческой деятельности, который направлен на поиск истины.

Автор: Гость