В чем различия между следующими высказываниями: наука – это такой вид человечес??ой деятельности, результатом которого является истина; наука – это такой вид человеческой деятельности, который направлен на поиск истины.

Обществознание
В чем различия между следующими высказываниями: наука – это такой вид человечес??ой деятельности, результатом которого является истина; наука – это такой вид человеческой деятельности, который направлен на поиск истины.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое говорит что наука даёт всему объяснение! А второе что она это-сам поиск объяснения!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Нужно воображение и знания по химии . (задача 1 на листике )
Ответить
Химия
Количество атомов водорода в сернистой кислоте количеством вещества 10 моль рав??о А) 1,204⋅10^23 Б) 3,01⋅10^23 В) 6,02⋅10^23 Г) 1,204⋅...
Ответить
Математика
Имея два ведра емкости 10 и 7 л, как можно принести из реки 8 л воды?
Ответить
Математика
На первой пасеке 85 ульев на второй 55 ульев.С первой пасеки собрали на 1620кг меда больше чем со второй. Сколько кг. меда собрали с каждой пасеки....
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста решить вариант 1. Во 2 задании А=60
Ответить