В чем различия между следующими высказываниями: наука – это такой вид человечес??ой деятельности, результатом которого является истина; наука – это такой вид человеческой деятельности, который направлен на поиск истины.
Обществознание
В чем различия между следующими высказываниями: наука – это такой вид человечес??ой деятельности, результатом которого является истина; наука – это такой вид человеческой деятельности, который направлен на поиск истины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое говорит что наука даёт всему объяснение! А второе что она это-сам поиск объяснения!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Количество атомов водорода в сернистой кислоте количеством вещества 10 моль рав??о А) 1,204⋅10^23 Б) 3,01⋅10^23 В) 6,02⋅10^23 Г) 1,204⋅...
Математика
На первой пасеке 85 ульев на второй 55 ульев.С первой пасеки собрали на 1620кг меда больше чем со второй. Сколько кг. меда собрали с каждой пасеки....