Длина сада прямоугольной формы 30 м.На изготовление забора вокруг сада потребовал??сь 100м сетки 1)Найди ширину этого сада 2)Сколько квадратных метров площади сада занимают яблони,если площадь род яблонями составляет две трет...

Математика

Длина сада прямоугольной формы 30 м.На изготовление забора вокруг сада потребовал??сь 100м сетки 1)Найди ширину этого сада 2)Сколько квадратных метров площади сада занимают яблони,если площадь род яблонями составляет две третьих части всей площади сада? Решите пожалуйста побыстрей.

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