Как перевести слово жизнерадостная на английский

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Как перевести слово жизнерадостная на английский
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Гость:
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