Составь и напиши предложения.

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Составь и напиши предложения.
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Гость:
It is good day. i like working.
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