Срочно!!!! Что является причиной смены времен года на нашей планете? 1) Вращение Земли вокруг своей оси 2)Влияние других планет Солнечной системы 3)Вращение Земли вокруг Солнца 4)Вращение Луны вокруг Земли Спасибо!!!!

Окружающий мир

Срочно!!!! Что является причиной смены времен года на нашей планете? 1) Вращение Земли вокруг своей оси 2)Влияние других планет Солнечной системы 3)Вращение Земли вокруг Солнца 4)Вращение Луны вокруг Земли Спасибо!!!!

Автор: Гость