Срочно!!!! Что является причиной смены времен года на нашей планете? 1) Вращение Земли вокруг своей оси 2)Влияние других планет Солнечной системы 3)Вращение Земли вокруг Солнца 4)Вращение Луны вокруг Земли Спасибо!!!!
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Срочно!!!! Что является причиной смены времен года на нашей планете? 1) Вращение Земли вокруг своей оси 2)Влияние других планет Солнечной системы 3)Вращение Земли вокруг Солнца 4)Вращение Луны вокруг Земли Спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри,мне кажется первое,вокруг оси!или же вращение земли вокруг солна,но больше шансов на 1
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